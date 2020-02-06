Госавтоинспекция Чановского района напоминает автовладельцам, что они могут оформить незначительные ДТП самостоятельно

Дорожно-транспортные происшествия - не редкость на дорогах, но, к счастью, многие из них без пострадавших и несут лишь небольшой материальный ущерб владельцам автомобилей. Для таких случаев и предусмотрен упрощенный порядок оформления дорожно-транспортных происшествий без участия сотрудников Госавтоинспекции.

Благодаря «Европротоколам», водители транспортных средств получают возможность самостоятельно оформить документы о дорожно-транспортном происшествии. Кроме того эта процедура позволяет значительно снизить заторы на проезжей части, вызванные фактами ДТП, сократить время оформления дорожно-транспортных происшествий.

Порядок действий участников ДТП на месте происшествия конкретизирован в Правилах дорожного движения.

И так, как же действовать, или как понять, что именно это дорожно-транспортное происшествие можно оформить без участия сотрудников ДПС?

Во-первых, в соответствии с п. 2.5 Правил дорожного движения РФ, водитель обязан немедленно остановить транспортное средство, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки. Если в происшествии пострадавших людей нет, можно приступить к процедуре оформления ДТП без вызова ГИБДД.

Во-вторых, следует учитывать и факт того, что обстоятельства и перечень видимых повреждений транспортных средств не вызывают у участников происшествия разногласий, водители не обязаны сообщать о нём в полицию, и могут оформить документы о дорожно-транспортном происшествии без участия сотрудников ГИБДД.

В-третьих, для этого необходимо заполнить бланк извещения о ДТП, где необходимо указать место, время, траекторию движения и месторасположение транспортных средств, а на обороте кратко изложить обстоятельства ДТП.

Но необходимо напомнить, что в соответствии с правилами обязательного страхования, оформление дорожно-транспортного происшествия возможно без участия уполномоченных на то сотрудников полиции при одновременном наличии следующих обстоятельств:

- в результате ДТП вред причинен только имуществу.

- ДТП произошло с участием двух транспортных средств, гражданская ответственность владельцев которых застрахована по ОСАГО, в том числе водители вписаны в полис ОСАГО;

- обстоятельства причинения вреда, виновность, характер повреждений не вызывает разногласий участников ДТП.

Ознакомится с порядком заполнения «ЕВРОПРОТОКОЛА» можно на официальном сайте Госавтоинспекции МВД России.