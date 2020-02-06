Обстановка с пожарами в Чановском районе.
За истекший период 2020г. на территории Чановского района произошло 4 пожара, при этом все пожары произошли в жилом секторе. В результате происшедших пожаров огнем повреждено и уничтожено 4 здания и сооружений, 1 автотранспортное средство. Пожары произошли: на территории р.п. Чаны – 1 пожар, Щегловский сельсовет-2 пожара, Таганский сельсовет-1 пожар. Причинами пожаров послужило: неосторожное обращение с огнем при курении, неисправность печного отопления, нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования, неисправность электрооборудования транспортерного средства.. .
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району напоминает:
При эксплуатации печного отопления:
- Обратите внимание на наличие предтопочного листа, он должен быть размером 0.5х0.7 м., без прогаров и повреждений.
- Не доверяйте растопку малолетним детям, а также не храните спички в доступном для них месте.
- Распределите горючие материалы (вещи, мебель, дрова, уголь и т.п.) так, чтобы расстояние от печи до них было не менее 0.7 метров, а от топочных отверстий – не менее 1.25 м.
- Топку печи необходимо прекращать не менее чем за два часа до отхода ко сну.
- Золу и шлак, удаляемую из топок проливайте водой и удаляйте в специально отведенное для них безопасное место.
- При обнаружении на металлических частях печи трещин, отсутствие предусмотренных конструкции щеколд, а также щелей образовавшихся в результате воздействия на металлические части печи высоких температур, обратитесь к квалифицированному специалисту с целью устранения данных недостатков.
При эксплуатации печного отопления запрещается:
- оставлять без присмотра топящиеся печи, поручать надзор за ними малолетним детям;
- располагать топливо и другие горючие вещества на предтопочном листе;
- сушить вещи над печными плитами,
- применять для розжига печей бензин, керосин и другие горючие вещества, так как в результате этого происходит взрыв паров внутри печи;
- перекаливать печь;
- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов.
При эксплуатации электрических приборов запрещается:
- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;
- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами,;
- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;
- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;
- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;
- размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;
- при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.
В целях профилактики пожаров из-за детской шалости с огнем:
- не оставляйте на виду спички, зажигалки и не разрешайте детям баловаться с данными предметами;
- не доверяйте малолетним
детям присматривать за топящимися печами и нагревательными приборами,
пользоваться газовыми приборами;
- не оставляйте детей одних в домах и квартирах;
- соблюдайте правила эксплуатации газовых плит, колонок, отопительных печей;
- будьте всегда осторожны с огнем, избегайте случаев его открытого применения.
Проводите
постоянные беседы с детьми о недопущении игры со спичками и с подобного рода предметами, объясняйте
детям возможные последствия игры с
огнем. Подготовьте детей к правильным действиям в случае возникновения пожара,
пусть дети запомнят свой адрес и телефон пожарной охраны, чтобы при необходимости
вызвать помощь. В случае причинения материального ущерба из-за детской шалости
с огнем возмещать его будут родители.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району