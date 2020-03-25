Уважаемые граждане!
В связи с принятием неотложных мер по предупреждению распространения короновирусной инфекции (COVID-19) в Отделе надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району УНДиПР Главного управления МЧС России по Новосибирской области временно ограничен личный прием граждан.
По всем интересующим вопросам обращаться в письменной форме по адресу: 632201, Новосибирская область, р.п. Чаны, ул. Ленина, 106, кабинет 4, по телефону 8 (38367) 23567 или на адрес [email protected]
В связи с принятием неотложных мер по предупреждению распространения короновирусной инфекции (COVID-19) в Отделе надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району УНДиПР Главного управления МЧС России по Новосибирской области временно ограничен личный прием граждан.
По всем интересующим вопросам обращаться в письменной форме по адресу: 632201, Новосибирская область, р.п. Чаны, ул. Ленина, 106, кабинет 4, по телефону 8 (38367) 23567 или на адрес [email protected]