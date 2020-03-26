КУРЕНИЕ В СОСТОЯНИИ АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ ВСЕ ЧАЩЕ УБИВАЕТ НЕ ПОСТЕПЕННО, А МГНОВЕННО



Алкоголь и сигарета – неизменные спутники пожаров и причины гибели людей, неосторожное обращение с огнем при курении является одной из наиболее распространенных причин возникновения пожара. Такие возгорания происходят в жилых домах, квартирах, машинах, бытовых, общественных и складских помещениях.

Горящий окурок, брошенный в комнате, может тлеть от 20 минут до 3 часов, а потом стать источником возгорания, при этом площадь горения может быть относительно небольшой всего 1-2 квадратных метра. И к смерти уснувшего курильщика приводит не огонь, а продукты горения, для этого достаточно сделать всего 3-4 вдоха.

В большинстве случаев происходят такие трагедии из-за выпивающих курильщиков (по статистике, более 80% от числа погибших на момент возгорания находились в состоянии алкогольного опьянения). На сегодняшний день эта вредная привычка приобрела огромный масштаб – курение в состоянии алкогольного опьянения все чаще убивает не постепенно, а мгновенно.

Что бы избежать пожара напоминаем правила безопасного обращения с огнём при курении:

- не рекомендуется курить в состоянии алкогольного опьянения;

- храните спички, зажигалки, сигареты в недоступном для детей месте.

- пепел необходимо собирать в пепельницы (лучше всего заводского изготовления);

- в качестве пепельницы необходимо использовать приспособления, выполненные из негорючего материала, слабо проводящего тепло,но, ни в коем случае не бумажные пакеты, пластмассовые урны или другие сгораемые предметы;

- при использовании тонкостенных металлических приспособлений наливайте в них небольшое количество воды;

- курить желательно в специально отведенном помещении;

- по окончании курения необходимо тщательно затушить сигарету.

Уважаемые граждане не испытывайте судьбу в буквальном смысле этого слова, не пренебрегайте правилами пожарной безопасности. Пожары оказываются следствием отнюдь не природной стихии, а безразличного отношения граждан к своей безопасности. Помните, что легче предотвратить пожар, чем сожалеть о его последствиях.

Помните действия в случае пожара:



- Сообщите по телефону"101" или "112"

- Примите меры по эвакуации людей, имущества.

- По возможности приступите к тушению пожара.



Соблюдайте требования пожарной безопасности!

ОНДиПРпо Чановскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области.