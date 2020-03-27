Пожары от бытовых газовых приборов



Пожары от бытовых газовых приборов происходят как правило из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации данных приборов. Основная причина этих пожаров – утечка газа вследствие нарушения герметичности трубопроводов, соединительных узлов или через горелки газовых плит.



Сжиженный баллонный газ (обычно это пропанобутановая смесь) способен образовывать с воздухом взрывоопасные смеси. Именно поэтому при ощущении запаха газа в помещении нельзя зажигать спички, зажигалки, включать или выключать электрические выключатели, входить в помещение с открытым огнем или с сигаретой – все это может вызвать взрыв газа.



Если утечка газа произошла из открытого крана на газовом приборе, то его надо закрыть, тщательно проветрить помещение и только после этого можно зажечь огонь. В случае утечки газа в результате повреждения газовой сети или приборов, пользование ими необходимо прекратить и немедленно сообщить в газовую службу.



Категорически запрещается пользоваться огнем для обнаружения утечки газа, можно применять только мыльный раствор.



Не допускается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, на путях эвакуации, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях.

Газовые баллоны (рабочий и запасной) для снабжения газом бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов) должны как правило располагаться вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) выполненных из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не ближе 5 м от входов в здание, цокольные и подвальные этажи.

Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также иметь предупреждающие надписи "Огнеопасно. Газ".

Нельзя разрешать включать и пользоваться газовыми приборами детям и лицам, незнакомым с устройством этих приборов.



Если чувствуете запах газа, нужно прекратить пользоваться газовыми приборами и выключить их.



Во избежание несчастных случаев, запрещается:



- открывать кран на газопроводе перед плитой, не проверив, закрыты ли все краны на распределительном щитке плиты;



- допустить заливание горящих горелок жидкостью. Если это случайно произойдет, нужно погасить горелку, прочистить ее, удалить жидкость с поддона;



- снимать конфорку и ставить посуду непосредственно на горелку;



- стучать по кранам, горелкам твердыми предметами, а так же поворачивать ручки кранов клещами, щипцами, ключами и т.д.;



- самостоятельно ремонтировать плиту ;



- привязывать к газовым плитам, трубам и кранам веревки, вешать на них белье и другие вещи;



Так же значительное число пожаров происходит в результате разрыва газовых баллонов, это вызвано обычно из-за их нагрева, при котором внутри баллона быстро возрастает давление. Нагревают баллоны чаще всего зимой, когда не дожидаясь оттаивания при комнатной температуре, пытаются ликвидировать обмерзание запорно-редукторного клапана их устанавливают вблизи отопительных приборов или опускают в горячую воду и т.д.

Помните действия в случае пожара:



- Сообщите по телефону"101" или "112"

- Примите меры по эвакуации людей, имущества.

- По возможности приступите к тушению пожара.



Соблюдайте требования пожарной безопасности!

ОНДиПРпо Чановскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области.