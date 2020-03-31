Федеральный государственный пожарный надзор напоминает.

Порядок

использования открытого огня, разведение костров на землях

сельскохозяйственного назначения и землях запаса, а так же содержания территории прилегающей к лесу

Приближается пожароопасный сезон. И как показывает анализ происшедших пожаров предыдущих лет, граждане и организации после схода снега производят сжигание сухой травы и пожнивных остатков, нарушая требования пожарной безопасности. Требования к мерам пожарной безопасности при проведении выжиганий сухой травянистой растительности установлены пунктами 72(1), 72(2) и 218 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.

Вышеуказанными правилами противопожарного режима сплошные площадные выжигания (за исключением земель сельскохозяйственного назначения и запаса) разрешено производить в безветренную погоду при условии, что:

- участок для выжигания сухой травянистой растительности располагается на расстоянии не ближе 50 метров от ближайшего объекта защиты;

- территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой растительности очищена в радиусе 25-30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра;

- лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности , обеспечены первичными средствами пожаротушения.

Не допускается проведение выжиганий на:

- территориях с действующим особым противопожарным режимом;

- земельных участках, находящихся на торфяных почвах;

- землях запаса и сельскохозяйственного назначения (за исключением рисовой соломы).

Одновременно на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса допускается уничтожение сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков путем сжигания при условии соблюдения требований пожарной безопасности, установленных приказом МЧС России от 26.01.2016 № 26 "Об утверждении Порядка использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса", принятым по согласованию с Минприроды России и Минсельхозом России и зарегистрированным в Минюсте России 04.03.2016 (регистрационный № 41317).

Выполнение таких работ должно осуществляться в безветренную погоду.

Место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не меннее 50 метров от ближайшего объекта (здания, сооружения, постройки, открытого склада, скирды), 100 метров - от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка, и 30 метров - от лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев. Диаметр очага горения не должен превышать 3 метров.

Территория вокруг места использования открытого огня должна быть очищена в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,4 метра.

На каждый очаг использования открытого огня должно быть задействовано не менее 2-х человек, прошедших обучение мерам пожарной безопасности, обеспеченных первичными средствами пожаротушения и мобильным средством связи для вызова подразделения пожарной охраны.

Исключение в части существующего запрета на проведение сплошных выжиганий на землях сельхозназначения , сделано в отношении допустимости проведения палов рисовой соломы. Это обусловлено экономической целесообразностью и спецификой обустройства оросительных систем рисовых чеков, представляющих собой замкнутые контуры, обрамленные со всех сторон каналами с водой, что обеспечивает нераспространение горения на соседние участки.

Выполнять вышеуказанные работы целесообразно сразу после схода основной массы снега до наступления пожароопасного сезона или/и после окончания пожароопасного сезона, в зависимости от местных условий.

Наряду с этим п. 218 (1) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, устанавливают обязанность Правообладателей земельных участков (собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков) сельскохозяйственного назначения принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и своевременному проведению сенокошения на сенокосах.

В целях недопущения зарастания земельных участков указанные работы целесообразно проводить регулярно в течение пожароопасного сезона.

Так же напоминаем, что в соответствии с п.72 (3) Правил противопожарного режима в Российской Федерации: В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.