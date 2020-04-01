ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОЖАРУ

31.03.2020 года около 15 час. 55 мин. произошел пожар в надворной постройке (сарае), расположенном на территории домовладения в р.п. Чаны. В результате пожара огнем поврежден сарай по всей площади. Причиной пожара явилось короткое замыкание электропроводки.

Быт современного общества без электричества невозможен. Сегодня стиральная машина, микроволновка, утюг и электрочайник – незаменимые «помощники» в каждом доме. Оспаривать их пользу просто бессмысленно, но и забывать о том, что нарушение простых правил эксплуатации мгновенно превращает все ваше электрооборудование в источник опасности, не стоит. В связи с чем отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району напоминает жителям района о соблюдении требований пожарной безопасности:

· Родители, не оставляйте несовершеннолетних детей дома одних.

· Не забывйте, уходя из дома, выключать свет. Все электроприборы, в том числе и телевизор, радиоприемник, стиральную машину, компьютер, музыкальный центр и др. (кроме холодильника), отключите от розетки.

· Не применяйте самодельных предохранителей, эл. удлинителей, временных эл. проводов, розеток и т.п.

· Электросеть от перегрузок и коротких замыканий необходимо защищащать предохранителями только заводского изготовления.

· Не допускайте одновременного включения в электросеть нескольких мощных потребителей электроэнергии (электроплита, электрокамин, чайник и др.), вызывающих перегрузку электросети.

· Нельзя использовать неисправные выключатели, розетки, вилки, оголенные провода, соединять провода при помощи скрутки.

· Требуется следить за исправностью и чистотой всех электробытовых приборов. Монтаж электропроводки и её ремонт доверяйте только специалистам.

· Обесточивайте надворные постройки и подсобные помещения. Уезжая на длительное время, по возможности, обесточивайте жилые помещения, надворные постройки путем отключения «автоматов» или «пробок».

В ближайшее время жителями района будут приобретаться цыплята, утята и в целях их обогрева будет применяться электроосвещение. Зачастую граждане оставляют включенным электроосвещение и разного рода обогреватели в ночное время, что недопустимо и опасно, так как от электролампочки или обогревателя могут загореться рядом расположенные горючие материалы (коробка, тряпки, солома и т.д.). Для целей обогрева лучше применять нагретую воду. На территории Чановского района по данной причине пожары происходят нередко.

Помните, что пожар легче предупредить, чем потушить!



При возникновении пожара немедленно звоните

по телефону службы спасения «101», «112»

четко сообщите, что горит, адрес и свою фамилию.

Соблюдайте требования пожарной безопасности!

ОНД и ПР по Чановскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области.