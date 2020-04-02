Одним из основных факторов определяющих высокий уровень числа погибших и пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях продолжают оставаться наезды транспортных средств на пешеходов, не малая часть из которых совершается по вине самих пешеходов. В целях стабилизации оперативной обстановки, усиления профилактики ДТП с участием пешеходов, снижения аварийности на территории Чановского района в период с 30 марта по 01 апреля, проводилось профилактическое мероприятие "Пешеход", направленное на предупреждение дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на пешеходов, в том числе в зоне расположения пешеходных переходов. Во время рейда полицейские осуществляли надзор за передвижением транспорта и пешеходов.

В отношении нарушителей сотрудниками Госавтоинспекции составлялись административные материалы и проводились профилактические беседы о недопустимости нарушений Правил дорожного движения. Каждый участник дорожного движения должен осознавать свою ответственность за поведение на проезжей части, быть внимательнее, неукоснительно соблюдать ПДД, быть вежливым и корректным по отношению к другим водителям и пешеходам. За время проведения операции было выявлено 5 нарушений допущенных пешеходами.

Госавтоинспекция Чановского района в очередной раз напоминает участникам дорожного движения о необходимости быть внимательными у пешеходных переходов! Водитель, подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу обязан снизить скорость, а в случае необходимости остановиться, для того чтобы пропустить пешеходов, находящихся на проезжей части, дав им возможность безопасно завершить переход дороги. В тоже время обращаем внимание пешеходов на то, что следует знать и всегда соблюдать одно из главных правил: пешеход должен переходить проезжую часть только в установленных для перехода местах, убедившись в личной безопасности.

ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району