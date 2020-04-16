За разведение костров - административная ответственность!





Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району призывает жителей соблюдать требования пожарной безопасности при обращении с огнем.



Выезжая на дачи и отдыхая на природе, а также при уборке территорий на своих приусадебных участках:

- не жгите траву, не разводите костры сжигая мусор на территории населенного пункта;

- тщательно тушите окурки и горящие спички перед тем, как выбросить их;

- проезжая по загородной автотрассе или в вагоне поезда, не бросайте непотушенные окурки из окон;

- не проходите мимо горящей травы; при невозможности потушить пожар своими силами, сообщайте в Службу спасения «101», «112».

С начала пожароопасного сезона сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району проводятся профилактические рейдовые мероприятия, с целью доведения до населения требований пожарной безопасности в условиях пожароопасного сезона и применение мер административного воздействия к лицам нарушающим требования пожарной безопасности.



Напоминаем, что в соответствии с российским законодательством за нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Так, например, в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (ст.20.4 ), в частности, за разведение костров на территории населенного пункта и в неустановленных для этих целей местах, бесконтрольное сжигание стерни на полях для граждан штраф до 4 000 рублей, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей до 40 000 рублей, для юридических до 1 000 000 рублей.

Если в результате пожара собственникам имущества причинен крупный материальный ущерб (свыше 250 тыс. рублей), то за указанные деяния наступает уголовная ответственность по ст. 168 УК РФ, наказание по которой предусматривает лишение свободы, и возмещение причиненного материального ущерба.

Если в случае пожара произошла гибель человека, то наступает уголовная ответственность по ч.2 ст.219 УК РФ (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека), наказание по которой лишение свободы на срок до 5 лет.

Если имело место умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога, то за указанное деяние наступает уголовная ответственность по ч.2 ст. 167 УК РФ, наказание по которой лишение свободы на срок до 5 лет,

а также если имело место уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности, то за указанное деяние наступает уголовная ответственность по ст. 261 УК РФ, наказание по которой лишение свободы на срок до 4 лет.

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 октября 2012 г. № 21 под неосторожным обращением с огнем или иными источниками повышенной опасности применительно к статье 261 УК РФ понимается несоблюдение требований правил пожарной безопасности в лесах, повлекшее возникновение пожара (разведение и оставление непотушенных костров, выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы, бросание горящих спичек, окурков и т.п.).



ОНД и ПР по Чановскому району УНД и ПР ГУ МЧС России

по Новосибирской области