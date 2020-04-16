Выбирая пешие прогулки с детьми, каждый родитель должен знать, что главным учителем безопасного поведения на дороге для ребенка является именно он. Следует объяснить ребенку, что переходить дорогу нужно по пешеходному переходу, осуществлять переход можно, только когда все автомобили остановились, водители видят его и пропускают. Находясь на проезжей части дороги необходимо смотреть по сторонам и быть предельно внимательным! Во время прогулок обращать внимание, что выходить на проезжую часть из-за припаркованного транспорта опасно.

Детям до 14 лет запрещается передвигаться на велосипеде по проезжей части. Детям в возрасте от 7 до 14 лет разрешается движение на велосипеде по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон. При управлении велосипедом необходимо использовать защитный шлем, налокотники, наколенники, одежду со световозвращающими элементами, велосипедные перчатки. Велосипедистам запрещается пересекать дорогу по пешеходным переходам.

Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с требованиями Правил дорожного движения перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля - только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.