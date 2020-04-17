Человек, управляющий транспортным средством в состоянии опьянения, представляет опасность не только для себя, но и для всех участников дорожного движения. За езду в нетрезвом виде предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. При этом мало кто задумывается, что собственник транспортного средства также подлежит административному наказанию.

Закон позволяет применить санкции сразу к двум лицам, виновным в совершении правонарушений: водителю, севшему за руль в состоянии опьянения и владельцу автомобиля.

Согласно ч. 2 ст. 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, влечет наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет».

Также следует знать, что передача управления транспортного средства трезвому водителю, не имеющему или лишенному водительских прав, также является административным нарушением и влечет наказание.