Уважаемые жители и гости Чановского района.



С 17 апреля 2020г. на территории Новосибирской области Постановлением Правительства Новосибирской области от 14.04.2020г. № 54 установлен пожароопасный сезон.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району призывает жителей соблюдать требования пожарной безопасности при обращении с огнем.

Выезжая на дачи и отдыхая на природе, в лесу, а также при уборке территорий на своих приусадебных участках:

- запрещено сжигать траву, разводить костры, сжигать мусор на территории населенного пункта;

- запрещено сжигать сухую траву и стерню в полях

- тщательно тушите окурки и горящие спички перед тем, как выбросить их;

- проезжая по загородной автотрассе или в вагоне поезда, не бросайте непотушенные окурки из окон;

- не оставляйте мусор и непотушенные костры на природе,

- не проходите мимо горящей травы; при невозможности потушить пожар своими силами, сообщайте в Службу спасения «101», «112», 21-190.



Напоминаем, что в соответствии с российским законодательством за нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена административная и уголовная ответственность.







ОНД и ПР по Чановскому району