Не жги сухую траву.
Сотрудниками
ОНДиПР по Чановскому району в соответствии с распоряжением Главного управления МЧС России по Новосибирской
области от 17.04.2020 г. № 22 «Об организации работы в рамках весенне-летнего
пожароопасного периода» проведятся профилактические рейдовые мероприятия по территории Чановского района с
целью выявления и пресечения фактов поджогов травы, разведения костров и
сжигания мусора. По выявленным фактам нарушений требований пожарной
безопасности на граждан составляются протоколы об административных
правонарушениях по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.
В ходе патрулирования с гражданами проведятся беседы о мерах пожарной безопасности, с целью недопущения разведения костров, а также сжигания мусора и сухой травянистой растительности в весенне-летний пожароопасный период, а также распространены соответствующие памятки.
Очередной раз напоминаем!!!
- не допускайте сжигания мусора на своих садовых, дачных участках и на
территории населенных пунктов, мусор необходимо вывозить в специально
отведенные органами местного самоуправления места.
Выезжая за населенные пункты, на дачи и отдыхая на природе, а также при уборке территорий:
- не жгите траву, не разводите костры;
- тщательно тушите окурки и горящие спички перед тем, как выбросить их;
- не проходите мимо горящей травы; при невозможности потушить пожар своими силами, сообщайте в службу спасения 101, 112 ;
- проезжая по автодороге или в вагоне поезда, не бросайте непотушенные окурки из окон.
Не разрешайте детям играть со спичками и разводить огонь. Объясните им, чем опасны игры с огнем.
Напоминаем, что в соответствии с российским законодательством за нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена административная и уголовная ответственность.
ОНД и ПР по Чановскому району УНД и ПР ГУ МЧС России
по Новосибирской области