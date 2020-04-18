Не жги сухую траву.

Сотрудниками ОНДиПР по Чановскому району в соответствии с распоряжением Главного управления МЧС России по Новосибирской области от 17.04.2020 г. № 22 «Об организации работы в рамках весенне-летнего пожароопасного периода» проведятся профилактические рейдовые мероприятия по территории Чановского района с целью выявления и пресечения фактов поджогов травы, разведения костров и сжигания мусора. По выявленным фактам нарушений требований пожарной безопасности на граждан составляются протоколы об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.



В ходе патрулирования с гражданами проведятся беседы о мерах пожарной безопасности, с целью недопущения разведения костров, а также сжигания мусора и сухой травянистой растительности в весенне-летний пожароопасный период, а также распространены соответствующие памятки.

Очередной раз напоминаем!!!

- не допускайте сжигания мусора на своих садовых, дачных участках и на территории населенных пунктов, мусор необходимо вывозить в специально отведенные органами местного самоуправления места.

Выезжая за населенные пункты, на дачи и отдыхая на природе, а также при уборке территорий:

- не жгите траву, не разводите костры;

- тщательно тушите окурки и горящие спички перед тем, как выбросить их;

- не проходите мимо горящей травы; при невозможности потушить пожар своими силами, сообщайте в службу спасения 101, 112 ;

- проезжая по автодороге или в вагоне поезда, не бросайте непотушенные окурки из окон.

Не разрешайте детям играть со спичками и разводить огонь. Объясните им, чем опасны игры с огнем.

Напоминаем, что в соответствии с российским законодательством за нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена административная и уголовная ответственность.





ОНД и ПР по Чановскому району УНД и ПР ГУ МЧС России

по Новосибирской области