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  Пожароопасный сезон

Ежегодно с наступлением весеннего периода на территории нашего района осложняется обстановка с пожарами. и загораниями. Как правило, в этот период происходит несанкционированное сжигание сухой травы, мусора, нередко возникают лесные пожары. Так же возгорания сухой растительности происходят от неосторожного обращения  с огнем (непотушенные окурки и спички. и т.д.)

 ОНДиПР по Чановскому району в очередной раз обращает внимание  граждан и  должностных  лиц  на необходимость соблюдения следующих требований  пожарной безопасности:   

- территории населенных пунктов и организаций, в пределах противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и открытыми складами, а также участки, прилегающие к жилым домам, дачным и иным постройкам,  должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы,  т.е. по мере схода снега очищайте территорию от сухой растительности, так как сухая трава, камыш  и    бурьян источники опасности,

- оставшиеся  в жилом секторе с зимы  грубые корма  уберите подальше от построек,
-  при уборке территорий нельзя допускать сжигания мусора, разведение костров, сжигание отходов и тары;

- запрещается сжигание стерни, пожнивных остатков и разведение костров на полях.

-  не устраивайте на территориях населенных пунктов и организаций свалки горючих отходов;
-  необходимо освободить противопожарные  разрывы  между зданиями и сооружениями, создать условия для беспрепятственного проезда пожарных автомобилей к жилым домам и пожарным водоемам;         
- у каждого жилого строения рекомендуется устанавливать емкость (бочку) с водой или иметь огнетушитель;           
 - соблюдайте особую осторожность при обращении с огнем - помните, что даже непотушенная спичка или сигарета, брошенная в траву, может послужить причиной загорания и привести к серьезному пожару;

   Отдельно хочется обратиться к родителям: проведите профилактические беседы со своими детьми, расскажите им об опасности игр со спичками и другими пожароопасными предметами, объясните им, что ни в коем случае нельзя поджигать сухую траву, разводить костры, каким бы увлекательным занятием это не казалось.       

 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работу по Чановскому району  

 

 

 

 

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