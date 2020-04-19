Пожароопасный сезон

Ежегодно с наступлением весеннего периода на территории нашего района осложняется обстановка с пожарами. и загораниями. Как правило, в этот период происходит несанкционированное сжигание сухой травы, мусора, нередко возникают лесные пожары. Так же возгорания сухой растительности происходят от неосторожного обращения с огнем (непотушенные окурки и спички. и т.д.)

ОНДиПР по Чановскому району в очередной раз обращает внимание граждан и должностных лиц на необходимость соблюдения следующих требований пожарной безопасности:

- территории населенных пунктов и организаций, в пределах противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и открытыми складами, а также участки, прилегающие к жилым домам, дачным и иным постройкам, должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы, т.е. по мере схода снега очищайте территорию от сухой растительности, так как сухая трава, камыш и бурьян источники опасности,

- оставшиеся в жилом секторе с зимы грубые корма уберите подальше от построек,

- при уборке территорий нельзя допускать сжигания мусора, разведение костров, сжигание отходов и тары;

- запрещается сжигание стерни, пожнивных остатков и разведение костров на полях.

- не устраивайте на территориях населенных пунктов и организаций свалки горючих отходов;

- необходимо освободить противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями, создать условия для беспрепятственного проезда пожарных автомобилей к жилым домам и пожарным водоемам;

- у каждого жилого строения рекомендуется устанавливать емкость (бочку) с водой или иметь огнетушитель;

- соблюдайте особую осторожность при обращении с огнем - помните, что даже непотушенная спичка или сигарета, брошенная в траву, может послужить причиной загорания и привести к серьезному пожару;

Отдельно хочется обратиться к родителям: проведите профилактические беседы со своими детьми, расскажите им об опасности игр со спичками и другими пожароопасными предметами, объясните им, что ни в коем случае нельзя поджигать сухую траву, разводить костры, каким бы увлекательным занятием это не казалось.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работу по Чановскому району