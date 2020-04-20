Госавтоинспекция предупреждает о необходимости оплаты административных штрафов в установленный для этого законом срок.

Госавтоинспекция регулярно доводит до участников дорожного движения информацию о порядке и сроках погашения задолженности по уплате административных штрафов, накладываемых сотрудниками Госавтоинспекции.

Справочно: неуплата административного штрафа в 60-дневный срок, предусмотренный Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях влечет наложение административного штрафа, в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с частью 1 статьи 32.2 КоАП РФ, при уплате административного штрафа лицом, привлеченным к административной ответственности за совершение административного правонарушения в области безопасности дорожного движения, не позднее двадцати дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа, он может быть уплачен в размере половины суммы наложенного административного штрафа.

Госавтоинспекция рекомендует своевременно оплачивать наложенные административные штрафы и еще раз напоминает – лучший способ не иметь проблем по линии законодательства в области безопасности дорожного движения – неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения Российской Федерации!