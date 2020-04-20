Весенне-летний пожароопасный период
Беспечное, неосторожное обращение с огнем при сжигании
сухой травы, мусора зачастую оборачивается бедой - в этот период
резко увеличивается количество пожаров, происходящих именно
по этой причине. Каждый год весной горят хозяйственные
постройки и жилые дома граждан.
Напоминаем, что гораздо менее
безопасно вывозить мусор на специально оборудованные полигоны, свалки. Поэтому гражданам, должностным лицам не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от объектов (строений);
Необходимо знать и соблюдать следующие правила и
требования пожарной безопасности:
- необходимо своевременно очищать свой участок и прилегающую к нему территорию от сухой травы и горючего мусора;
- на территориях населенных пунктов и дачных участков запрещается устраивать свалки горючих отходов;
- нельзя загромождать проезды улиц, ветками деревьев и мусором;
- собственникам индивидуальных жилых домов необходимо устанавливать на участке емкость с водой или иметь огнетушитель;
- запрещается сжигать мусор на расстоянии менее 50 метров от зданий и сооружений.
Нарушение требований пожарной безопасности подпадает под признаки административного правонарушения, предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и влечет наложение административного штрафа, также в случае уничтожения чужого имущества предусмотрена уголовная ответственность.
Помните, соблюдая правила пожарной безопасности, Вы
избежите беды от пожаров и их тяжелых последствий.
ОНДиПР по Чановскому району