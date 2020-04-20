Весенне-летний пожароопасный период



Беспечное, неосторожное обращение с огнем при сжигании

сухой травы, мусора зачастую оборачивается бедой - в этот период

резко увеличивается количество пожаров, происходящих именно

по этой причине. Каждый год весной горят хозяйственные

постройки и жилые дома граждан.

Напоминаем, что гораздо менее

безопасно вывозить мусор на специально оборудованные полигоны, свалки. Поэтому гражданам, должностным лицам не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от объектов (строений);

Необходимо знать и соблюдать следующие правила и

требования пожарной безопасности:

- необходимо своевременно очищать свой участок и прилегающую к нему территорию от сухой травы и горючего мусора;

- на территориях населенных пунктов и дачных участков запрещается устраивать свалки горючих отходов;

- нельзя загромождать проезды улиц, ветками деревьев и мусором;

- собственникам индивидуальных жилых домов необходимо устанавливать на участке емкость с водой или иметь огнетушитель;

- запрещается сжигать мусор на расстоянии менее 50 метров от зданий и сооружений.

Нарушение требований пожарной безопасности подпадает под признаки административного правонарушения, предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и влечет наложение административного штрафа, также в случае уничтожения чужого имущества предусмотрена уголовная ответственность.

Помните, соблюдая правила пожарной безопасности, Вы

избежите беды от пожаров и их тяжелых последствий.

ОНДиПР по Чановскому району