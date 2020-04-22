Госавтоинспекция Чановского района информирует, с 18 апреля текущего года выступил в силу указ Президента РФ "О признании действительными некоторых документов граждан Российской Федерации". В соответствии с этим документом водительские удостоверения, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля текущего года, сохраняют свою действительность. Порядок их замены будет определен позднее. При этом государственная услуга по выдаче и замене водительских удостоверений прекращена не будет. Если в регионе проживания продолжают работать медицинские комиссии и у гражданина имеются в наличии все необходимые документы, то заменить водительское удостоверение можно по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг. В некоторых случаях получение водительского удостоверения просто необходимо. Например, если водитель его потерял (в этом случае медицинская справка не требуется).

Сотрудники Госавтоинспекции обращают внимание, что в отношении граждан, срок действия водительских удостоверений которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года, будет скорректирована правоприменительная практика. Они не будут привлекаться к административной ответственности по статьям, предусматривающим наказание за управление транспортным средством на основании водительского удостоверения, срок действия которого истек.