Водители двухколесной мототехники подвергаются риску гораздо сильнее автомобилистов, поэтому эта категория водителей также как и все остальные обязаны неукоснительно соблюдать все требования безопасности. Незнание или пренебрежение Правилами дорожного движения может привести к печальным последствиям.

Наглядным примером тому может служить трагичный случай, который произошел в августе 2019 года, на улице Школьной поселка Озеро Карачи, где произошло столкновение легкового автомобиля с мопедом, в результате которого четырнадцатилетний водитель мопеда был доставлен в медицинское учреждение, где от полученных травм скончался.

Нарушение скоростного режима – один из факторов риска возникновения ДТП особенно актуален для водителей, не защищенных кузовом автомобиля, поэтому превышение скорости недопустимо. В противном случае это может закончиться плачевно.

Помимо того водители мототранспорта должны соблюдать все требования безопасности – обязательно должен быть включен свет фар, движение возможно только по правой полосе, и с использованием средства личной безопасности – мотошлема.

Для водителей двухколесного транспорта в КоАП РФ за нарушение ПДД так же, как и для остальных участников дорожного движения, предусмотрена административная ответственность. Так, за езду без мотошлема нарушителю грозит штраф в размере 1000 рублей. Если водитель мотоцикла, скутера или мопеда управляет транспортным средством в состоянии опьянения, то ему грозит лишение прав и штраф в размере 30 тысяч рублей.

При выявлении фактов нарушения ПДД несовершеннолетними водителями мопедов и скутеров, автоинспекторы в обязательном порядке ставят в известность подразделения участковых уполномоченных полиции и инспекции по делам несовершеннолетних. Родителей малолетних нарушителей привлекают к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию и воспитанию. Им грозит предупреждение, либо штраф до 500 рублей. За передачу родителями мототранспорта несовершеннолетним, не имеющим водительского удостоверения, предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей.

Госавтоинспекция напоминает о том, что скутером разрешается управлять согласно требованиям Правил дорожного движения исключительно с 16 лет только при наличии водительского удостоверения категории «М». Управление двухколесным транспортом без соответствующего водительского удостоверения влечет за собой постановку его на штрафную стоянку, а его водителю грозит штраф в размере до 15 тысяч рублей.