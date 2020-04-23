Ландшафтные пожары продолжают бушевать!

С 9 апреля на территории Чановского района и всей Новосибирской области начали происходить ландшафтные пожары. С каждым днем увеличивается количество и площади данных пожаров, приобретая ужасающие масштабы. Вдоль дорог и на полях только черная гарь. Ежедневно для тушения пожаров привлекаются добровольные пожарные команды поселений, члены маневренной группы администрации Чановского района, службы лесного хозяйства и пожарно-спасательные подразделения. Распространению огня на большие площади способствуют погодные условия: сильный ветер и сухая погода. В случае распространения огня к населенным пунктам будет создаваться угроза перехода ландшафтного пожара на строения, так как в большинстве случаев территория, прилегающая к населенным пунктам, своевременно не очищается от сухой травы, камыша.

Причинами возникновения данных пожаров в большинстве случаев является человеческий фактор, (кто-то сжигал траву или мусор, развели костер, выбросили непотушенную спичку или окурок, не задумываясь о последствиях и к чему это может привести, а может где-то поиграли с огнем дети, оставленные без присмотра взрослых. А ведь возможно, что первоначальные возгорания на начальной стадии видели люди и не приняли мер к тушению, когда огонь можно было еще потушить подручными средствами и огненная стихия не принимала бы такой масштаб.

В связи с неблагоприятно складывающейся обстановкой с природными пожарами на территории Чановского района с 17 апреля установлен пожароопасный сезон, а главами поселений на своих территориях установлен особый противопожарный режим. Установление особого противопожарного режима предусматривает ужесточение мер административного воздействия к нарушителям требований пожарной безопасности.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району призывает жителей соблюдать требования пожарной безопасности при обращении с огнем.

Выезжая на дачи и отдыхая на природе, а также при уборке территорий на своих приусадебных участках:

- не жгите траву, не разводите костры сжигая мусор на территории населенного пункта;

- тщательно тушите окурки и горящие спички перед тем, как выбросить их;

- проезжая по загородной автотрассе или в вагоне поезда, не бросайте непотушенные окурки из окон;

- не проходите мимо горящей травы; при невозможности потушить пожар своими силами, сообщайте в Службу спасения «101», «112».

Разводя костер и сжигая траву Вы можете допустить трагедию!

Граждане «поджигатели» сухой травы! Остановитесь, пока не случилось БЕДЫ!!! Оглянитесь!!!. Вокруг все выгоревшее!!!

Уважаемые жители Чановского района. При необдуманном разведении или пользовании огнем Вы ставите под угрозу чью-то жизнь и имущество граждан.

Напоминаем, что в соответствии с Российским законодательством за нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена административная и уголовная ответственность.

ОНД и ПР по Чановскому району УНД и ПР ГУ МЧС России

по Новосибирской области