Госавтоинспекторы напоминают, что при передвижении в автомобиле, водители и пассажиры должны быть пристегнуты.

Около 40% пострадавших в ДТП составляют пассажиры транспортных средств. Рост автомобилизации во всем мире стал причиной увеличения количества аварий и повышения уровня травматизма среди водителей и пассажиров.

За 3 месяца 2020 года на территории Новосибирской области произошло 451 дорожно-транспортное происшествие, в которых 51 человек погиб и 591 травмирован. В половине случаев люди погибли или пострадали в результате столкновения транспортных средств, либо наезда на препятствие или стоящий автомобиль.

Повреждения, полученные в результате дорожно-транспортных происшествий, являются одной из главных проблем здравоохранения и одной из основных причин смертей и травм в мировом масштабе. Приблизительно 1,2 миллиона человек ежегодно погибают в мире в результате дорожных аварий, и еще до 50 миллионов получают ранения.

Одной из наиболее действенных мер по защите водителя и пассажиров от травм при ДТП является использование ремней безопасности. Ремень безопасности - наиболее эффективное устройство транспортного средства, позволяющее уменьшить тяжесть травм водителя и пассажиров при дорожно-транспортных происшествиях.

Статья 7 Венской Конвенции о дорожном движении 1968 года гласит: «Использование ремней безопасности является обязательным для водителей и пассажиров механических транспортных средств, занимающих места, оборудованные такими ремнями, кроме тех случаев, когда исключения предусмотрены местным законодательством».

Однако для того, чтобы ремень безопасности защитил, пассажиры должны понимать необходимость их использования, выполнять свои обязанности и соблюдать Правила, а значит, пристегиваться.