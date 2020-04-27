На территории Новосибирской области

установлен особый противопожарный режим

С 27 апреля по 11 мая 2020г. на территории Новосибирской области Постановлением Правительства Новосибирской области от 27.04.2020г. №138-п установлен особый противопожарный режим.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району призывает жителей соблюдать требования пожарной безопасности при обращении с огнем.

Выезжая на дачи и отдыхая на природе, в лесу, а также при уборке территорий на своих приусадебных участках:

- запрещено сжигать траву, разводить костры, сжигать мусор на территории населенного пункта;

- запрещено сжигать сухую траву и стерню в полях

- тщательно тушите окурки и горящие спички перед тем, как выбросить их;

- проезжая по загородной автотрассе или в вагоне поезда, не бросайте непотушенные окурки из окон;

- не оставляйте мусор и непотушенные костры на природе,

- не проходите мимо горящей травы; при невозможности потушить пожар своими силами, сообщайте в Службу спасения «101», «112», 21-190.

Так же, в связи с установлением особого противопожарного режима ЗАПРЕЩЕНО приготовление пищи на огне, углях, за исключением приготовлении пищи в зданиях. Т.е. запрещено применение мангалов.

Напоминаем, что в соответствии с российским законодательством за нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена административная и уголовная ответственность. Нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима предусматривает увеличенные суммы штрафов.

Так, например, в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (ст.20.4 ), в частности, за разведение костров на территории населенного пункта и в неустановленных для этих целей местах, бесконтрольное сжигание стерни на полях для граждан штраф до 4 000 рублей, для должностных лиц до 30 000 рублей, индивидуальных предпринимателей до 40 000 рублей, для юридических лиц до 400 000 рублей.

ОНД и ПР по Чановскому району