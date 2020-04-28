Госавтоинспекция обращает внимание автомобилистов на строгое соблюдение ПДД в местах производства дорожных работ.

Госавтоинспекция Чановского района информирует граждан о производстве дорожных работ на федеральной трассе Иртыш Р-254». Дорожные работы будут производиться в период с апреля по сентябрь 2020 года. Капитальному ремонту затронут отрезок федеральной дороги Р-254 «Иртыш», с 1043 километра по 1048 километр Чановского района.

Госавтоинспекция обращает пристальное внимание водителей на соблюдение правил дорожного движения в местах производства дорожных работ. Строго выполнять требования временных дорожных знаков и разметки, не отвлекаться от дорожной обстановки и не создавать аварийно-опасные ситуации.