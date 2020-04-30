30 апреля - День пожарной охраны!

Ежегодно 30 апреля в России свой профессиональный праздник отмечает одна из самых жизненно необходимых служб - пожарная охрана. Праздник учрежден Указом Президента РФ №539 от 30 апреля 1999 года «Об установлении Дня пожарной охраны».

Организация пожарной службы на Руси связана с именем великого князя Московского и всея Руси Ивана III (1440-1505 гг.). Москва в то время представляла собой большой город. В ней насчитывалось свыше 40 тысяч деревянных строений. Даже небольшое загорание могло привести к серьезным последствиям. А причин для возникновения пожаров имелось достаточно: это и наличие печей без дымоходов, использование для освещения свечей, лампад, применение открытого огня ремесленниками вблизи жилья. С 1453 по 1493 год Москва полностью выгорала десять раз.

В 1504 году после очередного опустошительного пожара издаются противопожарные правила, которыми запрещается топка бань и изб летом без крайней необходимости. Запрещалось также с наступлением сумерек зажигать в доме свечи. Кузнецам и другим ремесленникам, которые использовали в своем деле огонь, разрешалось устраивать плавильни и горны вдали от строений и жилищ. Если сборник древнерусских законов содержал законодательные меры только против поджигателей, то меры Ивана III в отношении ремесленников были первым нормативным актом противопожарной безопасности на Руси. Из него следует, что главной причиной большинства пожаров была полная беспечность населения при использовании огня.

В 1649 году на Руси принимаются два документа, имеющие непосредственное отношение к пожарному делу. Попытки законодательной власти нормировать вопросы по предотвращению и тушению пожаров, хотя и мало продвинули дело борьбы с огнем, но для истории пожарного дела имеют громадное значение. Первый из них - "Наказ о градском благочинии", вышедший 6 апреля, предписывал всем состоятельным людям держать во дворе медные водоливные трубы и деревянные ведра. Жителям со средним и малым достатком полагалось держать одну такую трубу на пять дворов. Ведра должны были быть у всех. Наказ требовал, чтобы в "пожарное время с решеточными приказчиками и со всякими людьми и с водоливным запасом быть готовым". Все дворы Москвы распределялись по рогаткам (частям), а списки людей хранились в Земском приказе. За невыполнение противопожарных мер, неявку на тушение пожаров вводились различные меры наказания - "черные и обычные люди" подвергались телесному наказанию и тюремному заключению, а о служивых и "всяких прочих" докладывалось государю.

Второй документ - "Уложение царя Алексея Михайловича". В нем также имелся ряд статей, регламентирующих правила обращения с огнем. "Уложение" вводило уголовную ответственность за поджоги и устанавливало различие между неосторожным обращением с огнем и поджогом.

17 апреля 1918 года В.И. Ленин подписал декрет "Об организации государственных мер борьбы с огнем" был учрежден Пожарный совет.Декрет явился в истории России первым законодательным актом, в котором задаче борьбы с пожарами придавалось общегосударственное значение. Декрет предусматривал осуществление комплекса противопожарных мер: от разработки правил пожарной безопасности, подготовки специалистов пожарного дела, производства пожарной техники, улучшения условий быта пожарных, издания литературы по пожарному делу и до рационального устройства пожарной охраны в стране. В государственной противопожарной службе долгие годы считали 17 апреля - профессиональным праздником. Но славные традиции пожарных насчитывает не одно столетие. По этому указом Президента России в 1999году 30 апреля было объявлено Государственным праздником – Днем образования пожарной охраны.

Пожарные были героями во все времена Их всегда отличали любовь к своей профессии, отвага, самоотверженность, готовность прийти на помощь людям.