Безопасность – главный принцип, который обязательно должен соблюдаться при дорожном движении. При этом он обязателен не только для водителей автотранспортных средств, но и для пешеходов. Согласно официальной статистике наезд на пешехода –наиболее распространенный вид ДТП (в крупных городах доля наездов составляет более 50% от всех дорожно-транспортных происшествий). При этом преимущественно ДТП с участием пешеходов происходит в темное время суток. Именно поэтому с 1 июля 2015 года законодателем были установлены нормы о ношении светоотражающих элементов.

Светоотражающие элементы (далее – СВЭ) направлены на отражение всего света, попадающего на них с целью предотвращения дорожно-транспортного происшествия путем увеличения возможности обзора дорожного полотна водителем и наличия препятствий на нем.

Специалисты советуют носить, как минимум, два светоотражателя. Если же СВЭ только один, его необходимо расположить как можно выше – на головном уборе или груди (так как элементы, расположенные на обуви менее заметны водителю с точки зрения физики).

Госавтоинспекция Чановского района