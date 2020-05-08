НЕ РАЗВОДИТЕ КОСТРЫ!!!!!



Весна считается самым пожароопасным сезоном, когда только сошел снег, осталась прошлогодняя сухая трава, а зеленая еще не выросла. В этот период пожар может возникнуть из-за любой оплошности, из-за брошенного непотушенного окурка, из-за битого стекла, нагретого солнцем, из-за специального выжигания сухой травы и бесконтрольного сжигания мусора при уборке территорий!

Чтобы не допустить пожара, необходимо соблюдать меры предосторожности:

• убирая территорию, не сжигайте мусор;

• не поджигайте сухую траву, она очень быстро горит, а раздуваемый ветром огонь быстро распространяется и может перекинуться на близлежащие деревья и строения, вы не сможете быстро ликвидировать загорание;

• не загромождайте проезды и противопожарные разрывы между зданиями строительными и другими горючими материалами, это воспрепятствует проезду пожарной техники.

В частных домах мусор, который невозможно как-либо использовать, следует собрать в контейнер и увезти на специально оборудованную мусорную площадку, а около дома на весь весенний и летний период необходимо обеспечить наличие первичных средств тушения пожара (бочка с водой объемом не менее 200 литров, ведро, ящик с песком, лопаты и багры).+

Если около вашего дома горит мусор или сухая трава, попробуйте потушить огонь самостоятельно, забив его ветками, засыпав землей, залив водой.

При обнаружении возгорания немедленно сообщите в пожарную охрану по телефону «101» или «112», точно назвав адрес места происшествия.

Будьте внимательны, не нарушайте правила пожарной безопасности. Особую тревогу вызывают случаи, когда виновниками, а иногда и жертвами пожара становятся дети. С наступлением весны дети большую часть времени проводят на улице, пользуясь отсутствием должного внимания со стороны родителей, нередко с друзьями жгут костры и все это вполне может обернуться крупным пожаром.