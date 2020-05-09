08 мая в 16 часов 54 минут, в Чановском районе на 1054 километре автодороги «Иртыш Р-254», житель г.Новосибирска, 25-летний водитель автомобиля марки «УАЗ-Профи», следовавший со стороны г.Омска в направлении г.Новосибирск, совершил выезд на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с грузовым автомобилем «ДАФ». В результате происшествия водитель «УАЗ-Профи» от полученных травм скончался на месте ДТП.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

Госавтоинспекция Чановского района