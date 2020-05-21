Госавтоинспекция обращает внимание автомобилистов на строгое соблюдение ПДД в местах производства дорожных работ.

Госавтоинспекция Чановского района информирует граждан о производстве дорожных работ на федеральной трассе Иртыш Р-254». Дорожные работы будут производиться в период с 23 мая по 01 сентября 2020 года. Ремонту затронут отрезок федеральной дороги Р-254 «Иртыш», с 988 километра по 1018 километр Новосибирской области. Пропуск потоков транспортных средств в местах производства работ будет осуществляться посредством организации реверсивного или одностороннего движения.

Госавтоинспекция обращает пристальное внимание водителей на соблюдение правил дорожного движения в местах производства дорожных работ. Строго выполнять требования временных дорожных знаков и разметки, не отвлекаться от дорожной обстановки и не создавать аварийно-опасные ситуации.