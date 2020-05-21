Информация по пожару.

20 мая 2020 года около 01:20 по местному времени произошел пожар в надворной постройке, расположенной на территории домовладения в д. Осинцево Чановского района Новосибирской области .В результате происшедшего пожара огнем уничтожена надворная постройка. Причиной пожара послужило нарушение правил монтажа электрооборудования. Благодаря тому, что пожар был вовремя обнаружен соседями, удалось избежать дальнейшего распространения огня на другие строения.

За истекший период 2020 года это уже 5-ый случай пожара по причине не правильной эксплуатации электрооборудования. Так же следует отметить, что в текущем году пожары произошли по следующим причинам: неосторожное с обращение с огнем, в том числе при курении- 4 факта, неисправность печного отопления- 3 факта, один пожар по причине нарушения правил эксплуатации газового оборудования.

Уважаемые жители Чановского района не пренебрегайте правилами пожарной безопасности!

ОНД и ПР по Чановскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по НСО обращает внимание граждан и руководителей предприятий на строгое соблюдение мер пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации электрооборудования.

Для того, чтобы при эксплуатации электрооборудования не возникло ситуаций, способствующих возникновению пожаров, необходимо помнить:

- не включайте одновременно в сеть все имеющиеся в доме электроприборы, а если вы уходите из дома, выключайте их из сети;

- не оставляйте включенное на ночь электроосвещение в надворных постройках,

- не разрешайте малолетним детям самостоятельно включать электроприборы;

- ни в коем случае нельзя пользоваться поврежденными розетками и выключателями, использовать самодельные приборы;

- ремонт неисправных приборов должен производиться только квалифицированными специалистами. Особую опасность представляют собой электронагревательные приборы с пересохшими или поврежденными проводами;

- исключите попадание шнуров питания электрических обогревателей в зону теплового излучения и воду;

- соприкосновение обогревателей с мебелью и тканями вызывает тепловое воспламенение, поэтому при их эксплуатации следует их устанавливать на безопасном расстоянии;

- не допускайте использования горючих абажуров на электролампах;

- не допускайте устройства временных самодельных электросетей в помещениях;

- замените оголенные и ветхие электрические провода;

- проводите своевременную замену электропроводов в надворных постройках,

- не допускайте эксплуатации самодельных электронагревательных приборов;

- соединение электрических проводов следует производить путем пропайки или опрессовки.

- не допускайте включения электронагревательных приборов без соединительной вилки.

Чтобы при использовании электрооборудования обезопасить себя от пожара, следует придерживаться некоторых правил:

- одновременное включение в электросеть нескольких электроприборов большой мощности ведет к ее перегрузке и может стать причиной пожара;

- если при включении или выключении бытовой техники в розетку вы видите искры, если розетки нагреваются при включении в сеть бытовой техники – это признак слабых контактов. Лучший способ предотвратить скорый пожар – заменить розетку. Помните, что предохранители защищают от коротких замыканий, но не от пожара из-за плохих контактов;

- не используйте в быту дешевых розеток и удлинителей, они многократно увеличивают риск пожара. Не экономьте на безопасности, покупайте только сертифицированную электрофурнитуру;

- если при включении того или иного электроприбора освещение становится чуть темнее, это верный признак того, что сеть перегружена. В большинстве случаев проблема кроется в небрежных скрутках электрических проводов или слабо затянутых контактах. А это – предвестник пожара. В данном случае нужно срочно вызывать электрика.

Обесточивайте надворные постройки и подсобные помещения если Вы в них не находитесь. Уезжая на длительное время, по возможности, обесточивайте жилые помещения, надворные постройки путем отключения «автоматов» или «пробок».

ОНД и ПР по Чановскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области