В преддверии летних каникул Госавтоинспекция Чановского района обращается к участникам дорожного движения

Уважаемые родители! В преддверие предстоящих летних каникул еще раз напомните своему ребенку правила безопасного поведения на дороге, объясните, как опасна может быть игра вблизи проезжей части.

Постоянно разъясняйте детям необходимость соблюдения правил дорожного движения, учите их ориентироваться в дорожной обстановке. Будьте всегда примером в выполнении ПДД.

Дорогие ребята! Не выходите неожиданно на проезжую часть перед близко идущим транспортом - это может привести к дорожно-транспортному происшествию. Автобус не следует обходить ни спереди, ни сзади, необходимо подождать пока он отъедет. Проезжую часть необходимо переходить прямо по пешеходному переходу, а не наискосок (увеличивается время перехода проезжей части), и ни в коем случае не останавливаться на середине. Перед тем, как начать переход проезжей части на разрешающий сигнал светофора, убедитесь, что все транспортные средства остановились.

Сотрудники ГИБДД призывают всех участников дорожного движения не оставаться безучастными к детям на дорогах. Если Вы видите, что ребенок подвергает свою жизнь опасности, обязательно остановите его и объясните возможные последствия.

Единственным способом, обеспечивающим безопасность ребенка в автомобиле, является применение специальных детских удерживающих устройств, которые можно подобрать по возрасту, весу ребенка и его предпочтениям, а также использование ремней безопасности. Кроме того, детей необходимо перевозить на заднем пассажирском сидении.

Госавтоинспекция обращается к водителям: во время летних каникул будьте предельно внимательны! Снижайте скорость при подъезде к пешеходным переходам, а также местам массового притяжения детей. Избегайте резких маневров, не превышайте скорость, соблюдайте безопасную дистанцию, ни в коем случае не выезжайте на полосу встречного движения, строго соблюдайте правила проезда перекрестков. Ни в коем случае не садитесь за руль в нетрезвом состоянии! Соблюдение правил дорожного движения позволит избежать трагических последствий на дороге и предупредить непоправимое.

Помните, самое бесценное - жизнь детей! Лишь объединив наши усилия в профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, мы сможем минимизировать число ДТП с участием детей.