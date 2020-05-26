Сотрудники Госавтоинспекции Чановского района напоминают о родительской ответственности за безопасность детей в автомобиле:

Уберечь маленького пассажира от травм в ДТП можно несложными действиями. Для любящих родителей-водителей сотрудники Госавтоинспекции составили топ-3 правил дорожной безопасности.

Первое и самое главное: поменяйте свой стиль вождения. Помните, что вы везете самое ценное. Управляя автомобилем, в котором находится ребенок, будьте всегда внимательными и осторожными, соблюдайте оптимальный скоростной режим, избегайте резких разгонов и торможений, а также неоправданных маневров, особенно выездов на полосу встречного движения для обгона.

Второе: перевозите ребенка в детском удерживающем устройстве, соответствующем его росту и весу. Выбирайте ДУУ только проверенных производителей и сертифицированное в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Правило третье: личное пространство водителя. Не производите никаких манипуляций с ребенком в движении. Разместите все необходимые вещи и предметы в органайзере передней части автомобиля или багажнике. В момент критического торможения или срабатывания подушек безопасности они могут принести массу вреда, даже закрепленные, ребенок тянется за ними, меняя геометрию ремней безопасности, что отвлекает водителя.

Уважаемые водители, родители! Дети являются самыми незащищенными участниками дорожного движения, их жизнь и здоровье зависит от вашей внимательности и дисциплинированности на дороге. Соблюдайте оптимальный скоростной режим, учитывая погодные и дорожные условия, видимость на проезжей части, при совершении маневра убедитесь, что он безопасен. Берегите своих детей.