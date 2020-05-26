ТОПОЛИНЫЙ ПУХ ПРИЧИНА ПОЖАРОВ!

В текущем году ранняя и теплая весна. Погодные условия поспособствовали тому, что цветение тополей началось уже в мае месяце. В настоящее время с тополей летит пух, что при определенных обстоятельствах может стать причиной пожаров.

Как правило, тополиный пух легко воспламеняется, горит как порох — моментально, во всех направлениях, оставляя после себя только черные следы. Как результат — рост числа пожаров. Наибольшей опасности возгорания подвержены деревянные строения, а также гаражи и стоянки автомобильного транспорта.

Улицы и дворы покрываются тополиным пухом, как снегом, а он в свою очередь становится потенциальным очагом пожара. Многие помнят, как в детстве делали дорожки из тополиного пуха, и потом поджигали их, наблюдая, как стремительно и красиво бежит по ним огонь. К сожалению, психология людей не меняется, и в настоящее время дети развлекаются подобным образам, не догадываясь об опасности таких забав. Не только дети, но и взрослые создают угрозу возгорания тополиного пуха, бросая непотушенные окурки сигарет или спички.

Так как, коммунальные службы не всегда успевают убирать тополиный пух, необходимо самим заботиться о сохранности своего имущества и, возможно, жизни. От тополиной метели никуда не скрыться – это своеобразное стихийное бедствие. Единственный способ борьбы - поливать пух водой и сгребать его в кучи. И ни в коем случае не сжигать!

В этот период необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. Места скопления пуха, особенно у деревянных построек, надо регулярно очищать, не позволять детям и подросткам его поджигать. На предприятиях и учреждениях следует усилить контроль за режимом курения, категорически запретить разведение костров и сжигание мусора, тщательно проводить подготовку к проведению сварочных работ, провести дополнительные противопожарные инструктажи.

В целях предотвращения образования пуха жителям района необходимо производить подрезание веток тополей, это улучшит внешний вид дерева и оградит от появления пуха на 2-3 года.



Соблюдение этих простых правил позволит предотвратить пожар, который легче предупредить, чем потушить. Отдельная просьба к родителям – объясните детям, к какой непоправимой беде может привести игра с огнем.

Убирайте спички в недоступные для детей места. Организуйте разумный досуг детей, чтобы не допускать пожаров.

Напоминаем, что по закону материальный ущерб от пожаров, вызванных детской шалостью, возмещают родители!

ОНД и ПР по Чановскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области.



