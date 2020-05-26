Каждый человек бывает в лесу, собирает грибы, ягоды или просто отдыхает. При этом в лесных массивах поблизости от населенных пунктов из года в год образуются свалки бытового и строительного мусора, с каждым годом всё больше. Мусор в лес везут все: и частники на легковых автомобилях, и предприятия на грузовых, потому что так ближе и затрат меньше.

Конечно, довезти бытовые отходы до близлежащего колка ближе и проще чем организовать доставку до установленного полигона ТБО. И все это при том, что на территории Чановского района в каждом населенном пункте ООО «Экология-Новосибирск» организован регулярный вывоз ТБО.

Леса превратились в свалки, а мы среди куч мусора ищем грибы и ягоды. Неужели кому-то приятно видеть вокруг себя горы мусора. Люди сами не понимают, что наносят природе большой вред.

Под самой небольшой несанкционированной свалкой повреждается и уничтожается напочвенный покров, засоряются водоёмы. Мусор в лесах влияет на экологию. Люди, выезжающие на отдых в лес, забывают за собой убрать.

Что делать с мусором, каждый решает сам. Но помните, если Вы не уберете за собой, в следующий раз при выезде на природу Вы рискуете не найти чистого места для отдыха. Никогда не оставляйте в лесу мусор и иные инородные предметы. Соберите за собой весь мусор, в особенности консервные банки, бутылки, пакеты и другую упаковку. Сжигать мусор из пластмассы, полиэтилена и других подобных материалов нельзя. Бросайте мусор только в контейнеры. Если вы проживаете в частном секторе или на селе, не вывозите самостоятельно мусор за переделы населенного пункта, даже если «в ту кучу всегда все мусор вывозили», узнайте график забора ТБО на территории Вашего поселения на сайте ООО «Экология-Новосибирск» по адресу:

+7 (383) 304-90-58

, если же вы все же решили самостоятельно избавится от отходов потребления, уточните в администрации Вашего поселения место расположения санкционированного полигона ТБО.