Уважаемые автовладельцы, 6-МОТН и РАМТС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области, информирует Вас о том, что Государственные услуги, предоставляемые ГИБДД в электронном виде, уже доступны Вам.

Многие из Вас, наверное, слышали и знают, что есть такой сайт «Госуслуги», только не все им пользуются.

Наибольшее количество граждан ежедневно приходят в Госавтоинспекцию по вопросам регистрации транспорта. Именно эта государственная услуга пользуется у населения наибольшей популярностью. Чтобы облегчить жизнь гражданам, сотрудники Госавтоинспекции разрабатывают новые формы приема граждан. Любой желающий может воспользоваться электронными услугами, предоставляемыми Госавтоинспекцией, используя «Личный кабинет» на портале «Госуслуги»

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Для получения государственной услуги «регистрация автомототранспортных средств» посредством портала «Госуслуги» у вас есть возможность записаться на удобное время в любом подразделении Госавтоинспекции и предоставить необходимые для регистрации автомобиля документы в электронном виде.

Преимущества пользования порталом государственных услуг (

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-сокращаются сроки предоставления услуг,

-уменьшаются финансовые издержки граждан и юридических лиц,

-ликвидируются бюрократические проволочки вследствие внедрения электронного документооборота,

-снижаются коррупционные риски,

-снижаются административные барьеры и повышается доступность получения государственных услуг.

Предлагаем Вам активнее использовать ресурсы портала государственных услуг.