Полицейские Чановского района предупредили водителей о недопустимости управления транспортом в нетрезвом состоянии

Находясь на маршруте патрулирования, инспекторы ГИБДД ОМВД России по Чановскому району проводили беседы с автомобилистами, напоминая им о необходимости строго соблюдать требований Правил дорожного движения.

Сотрудники госавтоинспекции разъяснили водителям, что алкоголь влияет на сознание человека, восприятие окружающей обстановки, замедляет реакцию, не позволяет в должной мере контролировать ситуацию на дороге. Нередко это приводит к серьезным автоавариям.

Полицейские напоминали участникам движения об ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом виде, а также за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Кроме того, полицейские пояснили, что состояние опьянения в случае совершения ДТП, в котором пострадают люди, в соответствии с действующим законодательством, будет являться отягчающим обстоятельством. В случае причинения тяжкого вреда здоровью других участников дорожного движения, нетрезвому водителю будет грозить лишение свободы на срок до семи лет; если в ДТП погибнут люди - до 12 лет лишения свободы.

Инспекторы ГИБДД вручили автомобилистам специальные памятки, призывающие соблюдать ПДД и не садиться за руль в состоянии опьянения.