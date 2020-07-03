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Обстановка с пожарами на территории Чановского района

На территории Чановского района за прошедшие 6 месяцев текущего года произошло 128 пожар, из которых   19   произошли в жилом секторе и 2 пожара на автотранспортных средствах.  Объектами пожаров в 106 случаях явились сухая трава и мусор, которые произошли в результате человеческого фактора (неосторожного обращения с огнем, умышленного выжигания сухой растительности).  В результате происшедших пожаров в жилом секторе,  огнем повреждены жилые дома и квартиры, надворные постройки, домашние вещи и имущество граждан, автотранспортные средства. Основными причинами пожаров, происшедших в Чановском районе , явились: нарушение правил устройства и   правил   технической  эксплуатации эл. оборудования- 5 пожаров,     неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении – 5 пожаров , неисправность и нарушение требований  пожарной безопасности при эксплуатации печей- 7 пожаров, нарушение правил эксплуатации газового оборудования-1 пожар, неисправность электропроводки и топливной системы  транспортного средства- 2 пожара, а так же один пожар произошел в результате преломления солнечных лучей через стекло бутылки, находящейся на земле  рядом с  горючими материалами. На происшедших пожарах в 2-х случаях произошла гибель людей.  

Объектами пожаров  в 6 случаях послужили  жилые дома, 12 пожаров произошло в надворных постройках, 1 пожар грубых кормов на территории домовладения , 1 пожар произошел на трассе Р-254 «Иртыш»,в результате которого был уничтожен автомобиль ГАЗ-3302, также произошел пожар в р.п. Чаны автомобиля Газель «Скорая помощь», где была повреждена кабина и моторный отсек.

В целях недопущения  пожаров  на территории Чановского района,  предупреждения  гибели и травмирования на них людей, отдел надзорной деятельности и профилактической работы обращает внимание  граждан и руководителям предприятий: на  соблюдение требований безопасности  при пользовании электроприборами, газовыми приборами   и при  эксплуатации печного отопления,  на  недопущение оставления без присмотра малолетних детей, об осторожности при обращении с огнем, в том числе при курении; о недопущении сжигания отходов и тары; на  своевременную очистку приусадебных участков и  территорий организаций  от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев и сухой травы; на своевременный   ремонт и замену электропроводки в жилых помещениях и надворных постройках. Скошенная трава на территории населенных пунктов, жилого сектора и предприятий должна своевременно убираться, так как в условиях сухой погоды через 2-3 дня она становится горючим материалом.

В целях сбережения  своей жизни и здоровья,   так же Ваших  родственников установите в жилых помещения автономные пожарные извещатели, которые в случае возникновения пожара своевременно известят о беде.

При обнаружении пожара  сообщайте в Службу спасения «101», «112».

 

 

 

ОНД и ПР по Чановскому району 

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