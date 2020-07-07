Пожарная безопасность при заготовке сена

Июль месяц. Сельхозпредприятия и граждане выходят на заготовку грубых кормов. Проведение данных работ связано с горючим материалом (сеном), который при даже небольшом источнике огня способен загореться и привести к материальным и финансовым затратам. Как показывает анализ обстановки с пожарами и последствий от них на территории Чановского района и в Новосибирской области, период проведения заготовки сена, а также завоза грубых кормов на сеносклады сопровождается увеличением пожарной опасности. Возгорание сена возможно как в поле, так и в процессе его перевозки и в момент его складирования.

Обеспечение пожарной безопасности сельскохозяйственных объектов зависит от организаторской роли руководителей и других должностных лих сельхозпредприятий, в частности в организации качественной сторожевой охраны, установления и контроля за соблюдением противопожарного режима, использования автотракторной техники задействованной в заготовке кормов первичными средствами пожаротушения и исправными искрогасителями, а так же соблюдения требований пожарной безопасности гражданами занятыми в заготовке сена домашним животным.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району доводит до населения и руководителей сельхозпредприятий требования пожарной безопасности, которые необходимо соблюдать при производстве работ:

В период заготовки кормов запрещается:

а) курить вне специально оборудованных мест и производить работы с применением открытого огня возле скирд сена и соломы;

б) использовать в работе уборочные агрегаты и автомобили (моторную технику), имеющие неисправности, которые могут послужить причиной пожара;

в) использовать в работе уборочные агрегаты и автомобили (моторную технику) без капотов или с открытыми капотами, а также без защитных кожухов;

г) использовать в работе уборочные агрегаты и автомобили (моторную технику) без искрогасителей, за исключением случаев применения системы нейтрализации отработанных газов, а также без первичных средств пожаротушения;

д) выжигать пыль в радиаторах двигателей уборочных агрегатов и автомобилей (моторной техники) паяльными лампами или другими способами;

е) заправлять уборочные агрегаты и автомобили (моторную технику) в полевых условиях вне специальных площадок, оборудованных средствами пожаротушения и освещенных в ночное время.

Скирды (стога), навесы и штабеля грубых кормов размещаются (за исключением размещения на приусадебных участках):

а) на расстоянии не менее 15 метров до оси линий связи;

б) на расстоянии не менее 50 метров до зданий, сооружений и

лесных насаждений;

в) за пределами полос отвода и охранных зон железных дорог, придорожных полос автомобильных дорог и охранных зон воздушных линий электропередачи.

Площадки для размещения скирд (стогов), а также пары скирд (стогов) или штабелей необходимо опахивать по периметру полосой шириной не менее 4 метров. Расстояние от края распаханной полосы до скирды (стога), расположенной на площадке, должно быть не менее 15 метров, а до отдельно стоящей скирды (стога) – не менее 5 метров.

Площадь основания одной скирды (стога) не должна превышать 150 кв. метров, а штабеля прессованного сена (соломы) - 500 кв. метров.

Противопожарные расстояния между отдельными штабелями, навесами и скирдами (стогами) должны быть не менее 20 метров. При размещении штабелей, навесов и скирд (стогов) попарно расстояние между штабелями и навесами следует предусматривать не менее 6 метров, а между их парами - не менее 30 метров.

Противопожарные расстояния между кварталами скирд и штабелей (в квартале допускается размещение не более 20 единиц) должны быть не менее 100 метров.

В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы государственной власти, органы местного

самоуправления, учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.

Так же в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков) сельскохозяйственного назначения должны принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и своевременному проведению сенокошения на сенокосах.

В целях обеспечения пожарной безопасности на объектах агропромышленного комплекса необходимо выполнять следующие мероприятия:

o Обеспечить места хранения грубых кормов сторожевой охраной,

o Разместить площадки для хранения кормов в соответствии с противопожарными нормами для размещения скирд (стогов);

o Организовать проведение комиссионных проверок противопожарного состояния техники, задействованной в заготовке кормов по обеспеченности первичными средствами пожаротушения и исправными искрогасителями,

o Выполнить минерализованных полос вокруг сельскохозяйственных объектов(сенобаз, зерноскладов, ) в целях недопущения распространения лесостепных пожаров,

o Очистить территории сенобаз от остатков грубых кормов и сухой травы,

o Обеспечить территории сенобаз полным комплектом первичных средств пожаротушения и источниками противопожарного водоснабжения,

o Разработать инструкции определяющие действия работников в случае возникновения пожара,

o Обеспечить территории сенобаз молниезащитой,

o Провести инструктажи по мерам пожарной безопасности с работниками занятыми в заготовке грубых кормов,

o Не допускать складирование сена в скирды объемом более 500 ц,

o Установить распорядительными документами противопожарный режим.

ОНД и ПР по Чановскому району Новосибирской области