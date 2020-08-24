За 7 месяцев 2020 года на территории Новосибирской области зарегистрировано 1209 ДТП, в которых 138 человек погибло и 1506 получили травмы различной степени тяжести. Из них с участием детей зарегистрировано 168 ДТП, где 8 погибло и 180 получили различные травмы.

Уважаемые взрослые! В очередной раз хочется обратиться к Вам с напоминаем о том, что дети - это лучшее, что есть в жизни каждого родителя. Для избежания необратимых последствий, таких как травмы и гибель детей, каждому взрослому нужно задуматься: «Что я могу сделать, для того чтобы мой или чей-то ребенок остался жив и здоров?». Давайте чаще напоминать своим детям об основных Правилах дорожного движения, о том, что любое транспортное средство – источник повышенной опасности, а проезжая часть – не место для игр.

Изо дня в день работа с несовершеннолетними участниками дорожного движения является одной из приоритетных составляющих Госавтоинспекции, направленная на предупреждение и профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.

Мы посещаем образовательные организации, проводим профилактические беседы, профилактические акции в общественных местах, показываем обучающие видеоролики, мультфильмы. Цель данных мероприятий одна - сохранить детские жизни.



Госавтоинспекция напоминает - Соблюдай ПДД РФ, выбери жизнь!