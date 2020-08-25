Госавтоинспекция обращает внимание на безопасность при использовании современных средств передвижения

Гироскутеры, моноколёса, сегвеи – модные, удобные, но не всегда безопасные средства передвижения. Госавтоинспекция напоминает, что с точки зрения Правил дорожного движения, человек, передвигающийся на гироскуторе, моноколесе или сегвее, считается пешеходом.

Необходимо помнить, что передвигаться на этих устройствах можно по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам, в пределах пешеходных зон, а также в местах, закрытых для движения транспорта – в парках, скверах, дворах и на специально отведённых для катания площадках.

Чтобы перейти дорогу, нужно спешиться, взять устройство в руки и перейти дорогу по пешеходному переходу, подчиняясь правилам для пешеходов.

Выезжать на гироскуторе, моноколесе, сегвее на проезжую часть запрещено.

При использовании гироскутеров, сегвеев, моноколёс Госавтоинспекция рекомендует использовать защитную экипировку: велошлем, наколенники, налокотники. В случае падения они уберегут от травм. Для катания желательно использовать ровную поверхность. Необходимо быть максимально внимательными, чтобы не допустить наезда на других людей. Скорость должна быть безопасной. Останавливаться нужно плавно и аккуратно. При движении на указанных устройствах не забывать использовать световозвращающие приспособления.