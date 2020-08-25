Сухую растительность необходимо убирать.

Приближается осенняя пора. Травянистая растительность с каждым днем желтеет и сохнет, превращаясь в горючий материал. Как показывает анализ пожаров в осенний период предыдущих лет, при установлении сухой погоды на территории района происходят ландшафтные пожары, для ликвидации которых привлекаются добровольные пожарные команды поселений, службы лесного хозяйства и пожарная охрана. Так же происходят пожары сухой растительности и мусора в населенных пунктах.

В осенний период времени гражданами и организациями проводятся работы по очистке территорий от сухой растительности, мусора. Проведение данных работ в осенний период снижает опасность возникновения пожаров не только на данный период времени, но и в весенний период следующего года. Так как в весенний период наличие сухостоя в населенных пунктах, и прилегающим к ним территориях, а так же на заброшенных участках создает угрозу возникновения и распространения огня.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району призывает жителей соблюдать требования пожарной безопасности:

- очистите территории приусадебных участков, организаций и населенных пунктов от травы и бурьяна, при этом скошенную траву необходимо убрать, так как при высыхании она будет являться источником опасности ,от различного рода источников зажигания ,

- не допускайте сжигание мусора в населенных пунктах, его необходимо вывозить в специально отведенные органами местного самоуправления места,

- не складируйте сгораемые материалы (дрова, сено и т.д.) в противопожарных расстояниях между строениями, при завозе грубых кормов в населенные пункты не храните рядом с надворными постройками и на их крышах,

- тщательно тушите окурки и горящие спички перед тем, как выбросить их;

- проезжая по загородной автотрассе или в вагоне поезда, не бросайте непотушенные окурки из окон;

- не проходите мимо горящей травы; при невозможности потушить пожар своими силами, сообщайте в Службу спасения «101», «112»

Обращаем особое внимание собственников земельных участков, землепользователей и арендаторов земель сельскохозяйственного назначения. !

Пунктом 218(1) Правил противопожарного режима в Российской Федерации установлено: Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков) сельскохозяйственного назначения должны принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и своевременному проведению сенокошения на сенокосах.

Как показал весенне-летний пожароопасный период гражданами и организациями, пользующимися и владеющими земельными участками сельхозназначения не принимаются меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительности, в связи с чем пожары возникают и распространяются на большие площади. К нарушителям данных требований применялись меры административного воздействия.

Так же , в соответствии с п. 72.3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации установлено, что в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова организации, иные юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане , владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.

Невыполнение данных требований образует состав административного правонарушения, предусмотренный ст. 20.4 КоАП РФ.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району