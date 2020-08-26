В рамках подготовки общеобразовательных учреждений к 1 сентября 2020 года, сотрудниками 2 МОЭТН и РАМТС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области совместно с Госавтоинспекцией Чановского района, 18 августа 2020 года, в р.п. Чаны была проведена «Линейка готовности» школьных автобусов.

Данное мероприятие проводится ежегодно для того чтобы установить готовность транспортных средств к осуществлению перевозки учащихся в новом учебном году. На территории Чановского района расположены 18 образовательных учреждений, на балансе которых числится 24 школьных автобуса.

Все школьные автобусы прошли тщательную проверку, где особое внимание было обращено на их техническое состояние, рулевую и тормозную системы, наличие контрольных устройств соблюдения режима труда и отдыха водителей, ремней безопасности, аптечек, огнетушителей, исправность служебных, запасных и аварийных выходов, кнопок подачи сигнала водителю, громкоговорящей связи. Выявлено три недостатка, которые были устранены в ходе проверки. С водителями проведены беседы о соблюдениях правил дорожного движения при перевозке детей автобусами.





