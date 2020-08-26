Информация по пожару!

25 августа 2020 года около 16:39 по местному времени произошел пожар грубых кормов на территории домовладения в р.п. Чаны Новосибирской области по адресу ул. Мичурина д.133. В результате происшедшего пожара огнем уничтожено 50 тюков сена на площади 200м.кв. Одной из наиболее вероятных причин возникновения пожара явилось детская шалость, так как за огородами потерпевших неоднократно были замечены играющие дети. Помните, что детские игры с огнем, даже не умышленные могут привести к очень серьезным последствиям! На основании выше изложенного, хочется обратиться к родителям: проведите профилактические беседы со своими детьми, расскажите им об опасности игр со спичками и другими пожароопасными предметами, объясните им, что ни в коем случае нельзя поджигать сухую траву, разводить костры, каким бы увлекательным занятием это не казалось

ОНД и ПР по Чановскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по НСО обращает внимание граждан , руководителей предприятий на строгое соблюдение мер пожарной безопасности при содержании придомовой территории и территории предприятий организаций. В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации : - запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары, - территории населенных пунктов и организаций, в пределах противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и открытыми складами, а также участки, прилегающие к жилым домам, дачным и иным постройкам, должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы, так как сухая трава, камыш и бурьян источники опасности, - оставшиеся в жилом секторе с зимы грубые корма уберите подальше от построек, - при уборке территорий нельзя допускать сжигания мусора, разведение костров, сжигание отходов и тары; - запрещается сжигание стерни, пожнивных остатков и разведение костров на полях. - не устраивайте на территориях населенных пунктов и организаций свалки горючих отходов; - необходимо освободить противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями, создать условия для беспрепятственного проезда пожарных автомобилей к жилым домам и пожарным водоемам; - у каждого жилого строения рекомендуется устанавливать емкость (бочку) с водой или иметь огнетушитель; - соблюдайте особую осторожность при обращении с огнем - помните, что даже непотушенная спичка или сигарета, брошенная в траву, может послужить причиной загорания и привести к серьезному пожару. Помните действия в случае пожара: - Сообщите по телефону "101", «112» или 21-448; - Примите меры по эвакуации людей, имущества. - По возможности приступите к тушению пожара. Соблюдайте требования пожарной безопасности!

ОНД и ПР по Чановскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области.



