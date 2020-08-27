Благотворительная акция «Помощь на благо жизни» в Чановском районе

27 августа 2020 года специалистом МБУ «Комплексный центр» совместно с сотрудниками ПСЧ-73, ПЧ-106, ОНД и ПР по Чановскому району провели благотворительную акцию «Помощь на благо жизни». В рамках данной акции были посещены многодетные семьи. Цель акции - помочь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, подготовиться к школе. Специалисты учреждений подготовили и вручили детям из многодетных и малообеспеченных семей пакеты со школьными принадлежностями и сладкими подарками, а так же поздравили ребят с предстоящим началом учебного года. Всего в рамках акции были посещены 3 семьи проживающие в Озеро -Карачинском сельсовете , в которых воспитывается 9 школьников.

ОНД и ПР по Чановскому району