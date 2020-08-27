Предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов — это одно из приоритетных направлений в деятельности Госавтоинспекции. Наезды на пешеходов, как констатирует печальная статистика, в большинстве случаев заканчиваются трагически. Слишком не равны весовые категории между металлическим автомобилем и уязвимым человеческим телом.

Одна из основных задач проводимых мероприятий — это повышение культуры пользования пешеходным переходом со стороны «бесколесных» участников дорожного движения, а также привлечение внимания и уважения водителей к пешеходам.

В целях профилактики ДТП с участием пешеходов, Госавтоинспекцией Чановского района в период с 26 августа по 10 сентября 2020 года, на территории района будут проведены оперативно-профилактические мероприятия «Пешеходный переход».

В рамках данного мероприятия, сотрудники ГИБДД будут уделять особое вниманию пресечению таких нарушений ПДД, как переход проезжей части в неустановленном месте, невыполнение водителями требований уступить дорогу пешеходам на пешеходных переходах.

Госавтоинспекция Чановского района