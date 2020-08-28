В целях снижения уровня аварийности среди пешеходов на территории Чановского района сотрудники ГИБДД проводятся профилактические мероприятия, направленные на снижение количества ДТП и тяжести от их последствий.

За 7 месяцев 2020 года на территории Новосибирской области зарегистрировано более 1200 ДТП, в которых 138 человек погибли и 1508 получили различные травмы. С участием пешеходов произошло 395 дорожно-транспортных происшествий. Значительная часть из них зарегистрирована на нерегулируемых пешеходных переходах.

Профилактические мероприятия «Пешеходный переход» регулярно проводятся сотрудниками ГИБДД и направлены на повышение культуры вождения среди водителей, выявление, пресечение и профилактику нарушений Правил дорожного движения со стороны пешеходов и водителей.

Уважаемые пешеходы!

- переходите дорогу только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора;

- прежде чем перейти дорогу, убедитесь, что переход будет для вас безопасен - внимательно оцените расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость;

- при передвижении в тёмное время суток, обязательно пользуйтесь световозвращающими элементами;

Согласно п. 4.3 Правил дорожного движения РФ, пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам. За нарушение Правил, на пешехода налагается административное взыскание в виде предупреждения или штрафа в размере 500 рублей (ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ).

Напоминаем, что в случае обращения сотрудника полиции по факту нарушения вами Правил дорожного движения, вы обязаны передать документы, удостоверяющие личность, для составления административного материала. Если Вы отказываетесь от предоставления документов, то, помимо штрафа за нарушение ПДД, добавляется ответственность по ч.1 ст. 19.3 КоАП РФ - «Невыполнение законного требования сотрудника полиции» и будете доставлены в территориальный отдел полиции.

Уважаемые водители!

Согласно п. 14.1 Правил дорожного движения РФ, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода вы обязаны уступать дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть или вступившим на неё для перехода. Также, согласно п. 13.1 ПДД, при повороте направо или налево водитель обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает. За невыполнение этих пунктов Правил на водителя налагается административное взыскание в виде штрафа 1500 рублей (ст. 12.18 КоАП РФ).

Будьте внимательны и снижайте скорость при проезде участка дороги, где возможно появление пешеходов, берегите свою и чужие жизни! Помните, что соблюдение Правил дорожного движения – это залог вашей безопасности на дороге!