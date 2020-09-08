В период с 10 по 12 сентября на территории Чановского района сотрудники Госавтоинспекции проведут оперативно-профилактические мероприятия «Учебное транспортное средство».

В рамках профилактической операции сотрудники ДПС будут патрулировать улицы, где проходят маршруты автомобилей автошкол и контролировать соблюдение водителями всех требований ПДД. При выявлении нарушения дорожные инспекторы будут проводить профилактическую работу, и разъяснять чем может закончиться пренебрежение безопасностью на дороге.

«На обучающих вождению лежит двойная ответственность, данные водители не просто обязаны соблюдать правила, но и должны быть примером для начинающих автомобилистов».