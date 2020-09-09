2 МОЭТН и РАМТС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области напоминает гражданам о возможности получения государственных услуг по линии Госавтоинспекции через единый портал государственных услуг -

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В соответствии с п. 3 ст.6 и п.2 ст. 7 Федерального закона РФ от 27.07.2011 г. № 210 – ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»