«В Чановском районе произошло ДТП с участием несовершеннолетних»

13 сентября, около 18 часов 40 минут, на улице Вокзальная п.Озеро-Карачи Чановского района, местный житель, 15-летний водитель легкового автомобиля Хонда, во время движения не справившись с управлением автомобиля совершил съезд в правый по ходу движения кювет, где произошло столкновение с препятствием, остановкой общественного транспорта.

В результате происшествия, водитель автомобиля и его 16-летняя пассажирка получили телесные повреждения и были доставлены скорой медицинской помощью в ГБУЗ Чановскую ЦРБ.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

Госавтоинспекция Чановского района