ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОЖАРУ

13.09.2020 года в 14 часа 09 минут произошел пожар в одноквартирном доме расположенного по адресу р.п. Чаны ул.Советская 281. В результате пожара огнем уничтожено гараж дощатый, автомобиль ВАЗ 2107 год выпуска 2007, мотоцикл Урал год выпуска 1987, повреждена крыша бани на площади 11 м². Причинной данного пожара послужило не аккуратное обращение с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения.

ОНД и ПР по Чановскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по НСО обращает внимание собственников домов и квартир, а также ответственных квартиросъемщиков на строгое соблюдение мер пожарной безопасности.

Уважаемые граждане!

В целях предупреждения пожаров в жилье:

1. Никогда не курите в постели. Помните, сигарета и алкоголь - активные соучастники пожара.

2. Не курите на балконе и не бросайте окурки вниз.

3. Никогда не оставляйте без присмотра включенные электроприборы.

4. Следите за исправностью электропроводки, не перегружайте электросеть, не допускайте применения самодельных электроприборов.

5. Не закрывайте электролампы и другие светильники бумагой и тканями.

6. Не загромождайте мебелью, оборудованием и другими горючими материалами (горючими жидкостями) балконы (лоджии), а также эвакуационные выходы и лестницы.

7. Не устраивайте склады горючих материалов в подвалах и цокольных этажах,

8. При малейшем запахе газа на кухне или в квартире не зажигайте свет, не используйте открытый огонь – немедленно проветрите помещения, закройте газовый кран и вызовите газовую службу или службу спасения.

9. Не устраивайте кладовки на лестничных клетках и под маршами в подъезде дома.

10. Прячьте спички от детей и не оставляйте детей без присмотра.

11. Не храните горючие материалы в чердачных помещениях.

Основными причинами пожаров являются:

- нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования;

- неосторожное обращение с огнем;

- поджоги.

Чтобы обезопасить себя и своих близких предлагаем Вам задуматься об установке в своем жилом помещении автономного пожарного извещателя. Извещатель способствует обнаружению задымления на ранней стадии и при срабатывании выдает пронзительный сигнал который способен разбудить даже крепко спящего человека.

Помните, что пожар легче предупредить, чем потушить!

При возникновении пожара немедленно звоните

по телефону службы спасения «101», «112»

четко сообщите, что горит, адрес и свою фамилию.

ОНД и ПР по Чановскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области.