Госавтоинспекция района предостерегает участников дорожного движения от дачи взятки должностному лицу и напоминает, что за данные противоправные деяния предусмотрена уголовная ответственность.

В попытке избежать административного преследования за нарушение Правил дорожного движения, лицо, предлагающее сотруднику ГИБДД взятку, подвергает себя угрозе уголовного преследования. Дача взятки, равно как и ее получение, являются уголовно наказуемым деянием, как для получателя взятки, так и лица, склоняющего к совершению коррупционного правонарушения.

В соответствии с частью 1 статьи 291 Уголовного кодекса РФ дача взятки должностному лицу наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, или в размере от пятикратной до тридцатикратной суммы взятки, либо исправительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от пятикратной до десятикратной суммы взятки или без такового.

За получение взятки также предусмотрена уголовная ответственность по статье 290 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде штрафа до пяти миллионов рублей с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет или без такового, либо лишение свободы на срок до пятнадцати лет.

Если Вам предлагают взятку или провоцируют на получение взятки, если Вас вынудили или вынуждают дать взятку, сообщите об этом в правоохранительные органы. Сообщить о фактах коррупционных проявлений можно одним из способов, указанных на сайте: https://54.мвд.рф/gumvd/korrupcyastop/telefony.

ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району