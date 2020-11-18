Госавтоинспекция Чановского района обращается к родителям с просьбой напомнить детям правила безопасности дорожного движения.

На сегодняшний день проблема детского дорожно-транспортного травматизма стоит очень остро, за истекший период 2020 года на территории района в дорожных авариях погиб один ребенок, двое получили травмы.

За время длительных каникул многие дети успевают отвыкнуть от интенсивного дорожного движения, а водители – от присутствия маленьких пешеходов на проезжей части, особенно в утренние часы. Обязательно повторите со своим ребенком правила безопасного поведения на проезжей части.

Во-первых, дорогу разрешено переходить там, где есть пешеходный переход. Но, к сожалению, пешеходный переход не является стопроцентной гарантией безопасности юного пешехода. Подойдя к пешеходному переходу, ребенок должен остановиться, посмотреть по сторонам, убедиться, что водители всех транспортных средств во всех полосах для движения остановились и пропускают его, и только после этого переходить проезжую часть.

Во-вторых, категорически запрещается играть рядом с проезжей частью. Когда ребенок отправляется один на прогулку, даже просто погулять во дворе, он должен знать, что дворовая территория подстерегает в себе опасность. Выйдя из подъезда, ребенок должен понимать, что во дворе есть проезжая часть и там передвигаются автомобили. Нужно быть внимательным и убедиться в своей безопасности, если необходимо перейти проезжую часть двора из-за припаркованного автомобиля.

В-третьих, в связи с сокращением светового дня напоминаем об использовании световозвращающих элементов в одежде.

Особенно хотелось бы обратиться к родителям, которые являются водителями. К огромному сожалению, до сих пор встречаются случаи, когда родители позволяют себе управлять транспортными средствами, находясь в состоянии опьянения, не пристегивают детей ремнями безопасности и перевозят малышей без детских удерживающих устройств и при этом ни на секунду не задумываются о возможных последствиях.

Сотрудники Госавтоинспекции предпринимают все возможные меры по улучшению сложившейся ситуации, но стоит помнить, что в первую очередь родители должны сформировать у ребенка навыки безопасного поведения на дороге, ведь ни для кого не секрет, что практически все дети неосознанно перенимают манеры и поведение своих родителей. И от того, насколько взрослые будут законопослушны, зависит здоровье и жизнь наших детей.





ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району